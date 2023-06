Stazione di ricarica per veicoli elettrici

La giunta Sclavi ha autorizzato la Moschini spa a realizzare una stazione di ricarica veloce per veicoli elettrici in viale Cesare Battisti (all’altezza del civico 18) su area di proprietà comunale con durata di venti anni. La società si sta occupando dell’intervento di recupero dell’ex stabilimento Nazareno Gabrielli, che si trova sul viale, per trasformarlo in un design hotel; ha interesse che, nelle immediate vicinanze, per i futuri clienti, ci sia un punto di ricarica per auto elettriche efficiente e interattivo. Inoltre la stazione di ricarica sarebbe funzionale anche per i fruitori del vicino centro polivalente Politeama.