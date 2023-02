Stazione, fermate dei bus e scuole: fitti controlli

Controlli antidroga vicino alle scuole e nei luoghi di ritrovo dei giovani, messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Tolentino insieme alla Polizia locale e all’unità cinofila, l’agente a quattro zampe Billy, pastore tedesco grigione. Ieri le pattuglie della stazione carabinieri di Tolentino, Norm e della Polizia locale hanno monitorato gli istituti d’istruzione superiori, soprattutto all’orario di uscita, per prevenire la circolazione di sostanze illecite. Questi servizi mirati rientrano nel progetto "Scuole sicure" e sono stati fortemente auspicati dal prefetto Flavio Ferdani in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica; i controlli sono stati estesi ai luoghi di aggregazione e ritrovo dei ragazzi al termine dell’orario scolastico, alle fermate di mezzi pubblici e alla stazione ferroviaria. Immancabile la presenza dell’unità cinofila della Polizia locale di Tolentino con il fiuto di Billy, che molti studenti hanno accolto con simpatia.

Sabato scorso analogo controllo era stato svolto intorno all’istituto superiore Eustachio Divini con la polizia locale di San Severino e l’unità cinofila di Tolentino. C’è attenzione e volontà di fare prevenzione, da parte dell’Arma, anche organizzando incontri con gli studenti sia per illustrare le normative in materia sia per far comprendere loro i gravi rischi connessi all’assunzione delle sostanze stupefacenti in termini di salute, sul piano sociale e familiare.

l. g.