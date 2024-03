Stazione ferroviaria: nuovo look. Piazzale, sale interne e marciapiedi: l’attesa dei treni sarà più comoda

Un maxi investimento di 20 milioni di euro trasformerà la stazione e piazza XXV Aprile, tutta di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Lo spazio sarà rimodulato, per rendere la stazione anche più accessibile e più moderna. I lavori sono già iniziati, destinati in particolare al miglioramento sismico e al restyling del fabbricato viaggiatori, e finanziati con i fondi del Piano nazionale complementare. La conclusione degli interventi è programmata entro marzo del 2026, come richiesto dalla struttura del commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto, che è il soggetto attuatore dell’investimento.

"Sempre per la stazione di Macerata – fanno sapere dalle Ferrovie dello Stato - si è sviluppato, di concerto con l’Amministrazione comunale ed è stato già approvato in Conferenza di servizi, anche il progetto di riqualificazione del piazzale esterno, in modo da agevolare e ottimizzare l’utilizzo della viabilità stradale". Tra gli interventi previsti c’è anche lo spostamento della fontana verso la stazione, per creare uno spazio riservato davanti all’accesso della struttura, dirottando la circolazione delle auto verso sinistra. "I lavori - aggiungono da Ferrovie dello Stato - miglioreranno l’accessibilità in stazione, permettendo al tempo stesso di incrementare i servizi di intermodalità, che comprendono cioè l’utilizzo di più mezzi di trasporto. Tali interventi saranno finanziati da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e l’avvio dei lavori avrà inizio compatibilmente con gli interventi in corso sul fabbricato, per evitare contemporanei e ulteriori disagi ai viaggiatori e ai cittadini".

Inoltre, sono previsti, a partire da maggio e in relazione alla chiusura della tratta Corridonia-Albacina per circa 90 giorni, condivisa con la Regione Marche, i lavori per l’adeguamento del Piano regolatore generale di stazione, con l’ampliamento del secondo marciapiede, la sostituzione degli ascensori, l’inserimento di una nuova pensilina, l’innalzamento con ampliamento del secondo marciapiede, sostituzione degli ascensori, inserimento di una nuova pensilina, innalzamento del primo marciapiede (cosiddetto h55) e la riqualifica del sottopasso. Sarà anche previsto l’adeguamento del sottovia di via Marche al fine di completare le attività propedeutiche all’elettrificazione della tratta Civitanova Albacina. Il costo complessivo di tutti gli interventi ammonta a circa 20 milioni di euro. Il finanziamento riguarda dunque il fabbricato viaggiatori, la piazza XXV Aprile davanti alla stazione, il Piano regolatore generale di stazione e l’adeguamento alla normativa Sti Prm (Specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità di persone con disabilità e mobilità ridotta).