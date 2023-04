"Stazione, scivolo e sottopasso per i disabili"

Abbattere le barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Porto Recanati, posizionando uno scivolo per disabili, ma anche realizzando un sottopasso di collegamento con il parcheggio Nazario Sauro. E’ questo l’appello che il circolo locale del Partito Democratico, guidato dal segretario Alessandro Palestrini, rivolge all’amministrazione comunale. "Abbiamo seguito attentamente la disavventura del cestista paralimpico Tommie Gray, che si è trovato costretto a strisciare e spingere la sua carrozzina per scendere le scale della stazione ferroviaria - scrive Palestrini in un comunicato -. Ci troviamo di fronte a una situazione indecente che si protrae da anni, più volte denunciata. Accogliamo con soddisfazione l’annuncio di Rfi (Rete ferroviaria italiana) che si è impegnata nell’ambito del progetto ‘Easy Station’ a risolvere il problema in futuro, ma con meno soddisfazione prendiamo nota delle tempistiche e dei tre anni teorizzati da Rfi; sono davvero tanti". Inoltre, Palestrini insiste pure su un altro aspetto: "Chiediamo con forza che l’amministrazione comunale si adoperi con tutte le sue energie per seguire costantemente l’evolversi dell’iniziativa annunciata da Rfi. L’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere il punto di partenza per un discorso complessivo di riuso della stazione, anche in funzione di una mobilità sostenibile per la città". Ma non solo, secondo il segretario dei Dem sarà importante "presentare sul tavolo di confronto con Rfi anche la proposta di prevedere un passaggio pedonale e ciclabile, che colleghi attraverso la stazione il parcheggio Nazario Sauro al centro. Le soluzioni tecniche possono essere tante – prosegue Palestrini -, a cominciare ad esempio dalla realizzazione di un passaggio sotterraneo tra i due lati della stazione prolungando l’attuale sottopassaggio del binario sud e realizzando una nuova rampa di accesso con pendenza massima del 7%. Considerando i tempi con i quali certe opere pubbliche vengono pensate, approvate, finanziate e realizzate – osserva ancora il Pd -, proponiamo all’amministrazione comunale di predisporre un progetto preliminare nel quale vengano inserite le soluzioni tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la realizzazione del collegamento pedonale con il parcheggio Nazario Sauro, con lo scopo di incalzare Rdi ad adoperarsi con la massima urgenza per rendere la stazione ferroviaria una struttura moderna e usufruibile da tutti i cittadini".

Giorgio Giannaccini