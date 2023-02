Stazioni di ricarica per i veicoli elettrici: c’è l’ok al progetto

La giunta municipale di Cingoli ha approvato il progetto inerente all’installazione di tre stazioni di ricarica per veicoli elettrici. La realizzazione di quanto previsto è una novità che avrà positivi riscontri anche sul movimento turistico, prospettandosi un incremento dell’uso di mezzi alimentati dall’energia elettrica. La delibera riguardante lo specifico argomento, è stata adottata dall’esecutivo municipale dopo la firma del protocollo d’intesa tra il sindaco Michele Vittori e la rappresentanza della Be Change (Bec) di Milano, con cui sono stati perfezionati i pregressi contatti: infatti la Bec aveva inviato al Comune una manifestazione d’interesse per la realizzazione del progetto che prevede la collocazione dei punti di ricarica in via Carlo Crivelli situata nella frazione Grottaccia e, nel capoluogo, in Via Invalidi del lavoro adiacente al centro storico, e nella zona del quartiere San Giuseppe. La Bec, che effettuerà a sue spese l’installazione delle rete d’infrastrutture nel territorio cingolano, si occuperà della gestione quotidiana di esse, della relativa manutenzione, delle eventuali riparazioni da eseguire, della gestione tecnica del sistema di pagamento e dell’assistenza tecnica che dovesse rendersi necessaria.

Gianfilippo Centanni