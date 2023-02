Si riparte in biblioteca con il progetto ’Steam’, quest’anno dedicato al rapporto tra cinema e letteratura. Dal titolo ’Pagine parlanti’, è diretto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e al biennio della scuola secondaria di secondo grado e si svolgerà in modalità blended. Dopo aver analizzato il rapporto tra letteratura e cinema, i ragazzi verranno accompagnati in un percorso di creazione di un proprio film: dalla creazione dello storyboard al montaggio. Venerdì ci sarà il primo passo con "Introduzione al project work e presentazione del libro ai corsiti", altri incontri il 3 e 24 marzo, il 14 e 28 aprile, e il 12 maggio quando saranno presentati gli artefatti realizzati. Il laboratorio è condotto da Danila Leonori.