Stefano Bollani all’arena Gigli "Improvviso insieme agli spettatori"

di Lorenzo Monachesi

Dategli un pianoforte e Stefano Bollani, quando è solo sul palco con il suo amato strumento, si lascia andare all’arte dell’improvvisazione regalando ogni volta momenti unici, senza la necessità di avere preparato prima una scaletta. Alle 21 di dopodomani sarà uno di quei momenti magici all’arena Gigli di Porto Recanati in cui Bollani sarà solo sul palco e con il pianoforte regalerà note capaci di andare dritte al cuore.

Bollani, qual è la caratteristica indispensabile per un musicista per presentarsi davanti al pubblico senza una scaletta e lasciarsi andare al momento per spaziare attraverso melodie note, smontarle e poi rimontarle ogni volta in modo diverso?

"La curiosità, e poi c’è anche un discorso di necessità: mi ascolto tutte le sere e non mi va di sentire sempre la stessa solfa".

Il pubblico sta solo a sentire o può chiederle qualche pezzo?

"Chiedo agli spettatori di urlare i titoli dei brani che vorrebbero ascoltare e cerco di tenerli uniti, così compongo mettendo insieme cose che sono sempre vissute separatamente".

Cosa ha di così speciale la musica capace di fermare la frenesia per osservare chi, al tempo del Covid, suonava dal terrazzo, o chi riempie di note un quartiere ucraino distrutto dalle bombe?

"È una forma di comunicazione capace di saltare la parola e di arrivare più facilmente al cuore delle persone. È una formazione di comunicazione più alta del linguaggio utilizzato ogni giorno per capirsi".

Qual è stato il posto più insolito dove ha suonato?

"In una favela di Rio per un concerto organizzato da Umbria Jazz con lo Stato brasiliano".

Via dei Matti n° 0 è una trasmissione televisione che ha ricevuto molti consensi, a lei cosa hanno lasciato in eredità le due edizioni?

"La voglia di farne una terza. Poi io e Valentina (Cenni, ndr) ci divertiamo un sacco a fare, sono momenti in cui impariamo e abbiamo piacere di condividere tutto con un pubblico molto ampio".

Ci sarà una terza edizione?

"Ne stiamo parlando con la Rai".

Un conto è il suo pianoforte, quello che ha a casa e che conosce alla perfezione, e un altro è quello che trova ogni sera sul palco differente dalla volta precedente e dalla successiva.

"Raramente puoi scegliere quando tieni un concerto e così in ogni occasione mi raffronto con uno strumento diverso. Il bello è che ogni volta c’è un tempo per conoscersi, per capire in cosa risponde meglio".

A legarla a questa terra c’è stato il maceratese Paolo Piangiarelli, produttore e soprattutto una persona animata da un amore sconfinato per il jazz.

"Solo il suo nome mi fa affiorare mille ricordi. È stato in assoluto uno dei miei primi supporter veri, caparbi, sinceri e potenti che abbia mai avuto. A metà degli anni ’90 ha creduto in me ed è stato lui a farmi conoscere musicisti del calibro di Lee Konitz e Phil Woods".