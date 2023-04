Stefano Brandi maestro del lavoro: il Comune gli consegna una targa

Ieri mattina il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha consegnato una pergamena al maestro del lavoro Stefano Brandi nel corso di una cerimonia a cui ha aderito il consolato di Macerata della Federazione dei maestri del lavoro. Questa la motivazione: "A Stefano Brandi che si è distinto per professionalità e abnegazione. Vero esempio di manualità, ha contribuito alla crescita produttiva, economica e non solo delle aziende dove ha operato. Ha contributo allo sviluppo di progetti volti all’innovazione e alle tecnologie digitali. Attivo nel mondo del volontariato, sempre attento alle esigenze di chi si trova in difficoltà è anche un "Uomo di Pace" avendo partecipato alla missione Italcon con la forza multinazionale in Libano". Presenti il console provinciale di Macerata della Federazione Sandro Rita, il viceconsole Angelo Previati, i familiari di Brandi e altri insigniti dell’onorificenza, Silvano Bonfranceschi, Umberto Palmieri, Fernando Raponi, Giuseppe Cespi, Armando Eleonori e Armando Vitali. Avanzata l’ipotesi di celebrare i maestri del lavoro facendoli incontrare con i giovani.