Stefano Norscini morto, Macerata piange lo stimato primario

Nella foto Norscini con la moglie

Macerata, 1 gennaio 2023 - E’ morto Stefano Norscini, stimato otorinolaringoiatra, in servizio prima all’ospedale di Macerata e, poi, come primario, all’ospedale di Senigallia. Se n’è andato la sera dell’ultimo dell’anno, dopo aver combattuto per quasi due anni contro la Sla.

Nato a Morrovalle il 29 novembre del 1955, Norscini si era laureato in Medicina e Chirurgia specializzandosi in chirurgia generale alla "Sapienza” di Roma e, poi, in Otorinolaringoiatria all’Università dell’Aquila.

Poi il lavoro, in particolare all’ospedale di Macerata, dove si era conquistato la stima e la fiducia dei collegi e di tanti pazienti. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Croce a Macerata.