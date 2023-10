"Stefano per sempre vivo nei ricordi"

Stefano Petetta è scomparso a 69 anni, da tempo lottava contro una brutta malattia: ma il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto, stimato, amato. La sua famiglia ha deciso di devolvere le offerte raccolte in questi giorni all’Istituto oncologico marchigiano. Geometra e amministratore di condomini, è stato a lungo presidente del gruppo teatrale Avis, compito che ha sempre svolto con immensa passione.

"In questo momento così difficile per la nostra famiglia – scrivono la moglie Doriana e i figli Elisa e Marco – un conforto sincero arriva dal ricordo che molti hanno di Stefano. Parole, messaggi, telegrammi che confermano e rammentano la stima e l’affetto nei suoi confronti sia nell’ambito lavorativo, che nel teatro che nel sociale. Ringraziamo i tanti condomini che ci hanno rivolto un caro pensiero". La sua famiglia ricorda che "Stefano amava il suo lavoro e ha cercato di portarlo avanti fino alla fine nonostante la malattia e la sofferenza. Un grazie speciale al gruppo teatrale Avis di Macerata che Stefano tanto aveva a cuore. Sincero il nostro riconoscimento a tutti gli operatori sanitari che con professionalità e umanità ci hanno accompagnato in questo lungo anno e in particolar modo all’Adi, all’Hospice di Macerata e allo Iom".

La famiglia Petetta tiene a far sapere che "le offerte raccolte in questi giorni verranno devolute all’Istituto Oncologico Marchigiano di Macerata affinché possa continuare a svolgere il suo preziosissimo servizio presso altre famiglie bisognose. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione con il loro contributo. Grati, Doriana, Elisa, Marco". Oltre alla moglie e ai figli, Stefano lascia la mamma Giuseppina, il genero Giuliano, la sorella Paola, i nipoti Alice e Tommaso.

Molto partecipato il funerale, celebrato martedì pomeriggio: la chiesa di Santa Croce si è riempita, in tanti si sono stretti ai familiari, hanno pregato insieme, lo hanno ricordato con affetto. Profonda commozione all’uscita della salma con il sottofondo delle note "Ricordati di me" di Antonello Venditti. "Niente e nessuno potrà riportarti indietro – lo aveva ricordato così, sui social, il gruppo teatrale Avis –. Senza di te ci sentiremo soli, ci mancherà per sempre il tuo sorriso, la tua generosità, la tua gioia di vivere. La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che possiamo fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo".

Chiara Gabrielli