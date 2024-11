Stefano Tacconi presenta l’autobiografia "L’arte di parare"

Appuntamento da non perdere dopodomani alle 16.30 nell’oratorio Don Bosco di Porto Recanati, dove sarà protagonista l’ex portiere di calcio Stefano Tacconi (foto), che ha difeso la porta della nazionale italiana nell’europeo del 1988 e al mondiale del 1990, oltre ad aver vinto due scudetti e numerosi trofei con la Juventus. Tacconi presenterà il suo libro autobiografico "L’arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita", pubblicato dall’editore Rizzoli. A moderare l’incontro sarà la giornalista Manuela Cermignani. Ma la presentazione del libro sarà preceduta da un altro bel momento. Alle 11, nel campo sportivo "Vincenzo Monaldi", Tacconi si incontrerà e parlerà con i baby calciatori del settore giovanile del Porto Recanati Calcio. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale "Porto Recanati in Movimento", con la collaborazione della squadra di calcio portorecanatese.