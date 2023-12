Stella dei partigiani. Ora brilla di nuovo dopo il restauro

"La stella dei partigiani è tornata a brillare in piazza della Libertà". A dare l’annuncio è il presidente dell’Anpi sezione di Tolentino Lanfranco Minnozzi. "Dopo diversi anni – dice – (e diverse battaglie con la precedente amministrazione) l’abbiamo ricollocata". E ricorda anche una lettera che aveva mandato al Comune nel 2017 per chiedere appunto la ricollocazione della storica stella (dopo che era stata rimossa per il recupero del vecchio palazzo ex Anpi) sotto l’arcata del portone centrale. Minnozzi si era rivolto alla Soprintendenza per preservarne il valore storico e "recuperarne la lucentezza" con un giusto restauro. Nella missiva di sei anni fa il presidente sollecitava l’allora amministrazione di riposizionare il reperto storico nel suo luogo di origine. "Da documenti in nostro possesso – aggiungeva – risulta che la stella fu posta lì nell’ottobre 1946".