Stella Maris e Polisportivo, convocata un’assemblea pubblica

I cambiamenti urbanistici e il loro impatto nei quartieri, con l’addio dell’Istituto Stella Maris e una variante di conversione dell’edificio in struttura residenziale già pronta, ma c’è chi non si rassegna. Dal quartiere centro parte una iniziativa per una assemblea pubblica. L’appuntamento è per domani alle 21 nel salone parrocchiale di San Pietro, in via del Timone. "Vediamoci – è scritto nel volantino – per decidere insieme come reagire alle ultime novità, tra cui Stella Maris e lo stadio comunale". Si muove qualcosa nella pancia del quartiere che, più di ogni altro, sta pagando il prezzo del boom dell’edilizia innescato dal Piano casa, che ha visto palazzi di cinque piani sorgere al posto di edifici di uno o due piani. I residenti vogliono discutere ora del futuro dell’enorme contenitore che fino a oggi è stato un istituto religioso e del destino del Polisportivo. Infatti del progetto di spostare lo stadio e di costruire al suo posto appartamenti, negozi e uffici non si parla più, ma non è tramontato e non è stato respinto dall’amministrazione. Nessun atto ufficiale ancora, ma Palazzo Sforza si è predisposto all’ascolto.

Quanto allo Stella Maris – domenica scorsa è stata officiata l’ultima messa nella chiesetta – l’amministrazione un anno fa ha presentato alla Provincia la relazione sulla variante per cambiare la destinazione dell’immobile e favorire investimenti privati. L’edificio ha un valore enorme: 8.914 metri quadrati in pieno centro. Prevista la demolizione dell’ala sud del complesso, attualmente soggetto a ristrutturazione vincolata. La variante divide la struttura in tre blocchi, senza incrementi di volumetria.