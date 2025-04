Stella Maris e Polisportivo, petizione contro le varianti

Contro le varianti urbanistiche e contro il progetto per trasformare in appartamenti l’istituto Stella Maris e l’area dello stadio passando per la demolizione del Polisportivo, la raccolta delle firme organizzata dai comitati civici si sposta oggi dalle 10.30 alle 12.30 lungo corso Umberto I, e nel piazzale dello stadio dalle 14.30 alle 16.30, durante l’orario della partita della Civitanovese.

L’iniziativa popolare sta andando avanti in tutti i quartieri. La petizione vuole dire no alle prospettiva di nuova cubatura residenziale nella zona centro sud della città, bloccando i progetti immobiliari ancora al vaglio del Comune.