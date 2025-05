Stella Maris e stadio, la raccolta firme in corso Umberto

Prosegue la petizione contro le varianti Stella Maris e stadio. Il comitato sarà domani e domenica e poi il 10 e 11 maggio in corso Umberto. "È importante – scrivono i componenti – che molti facciano sentire la loro voce con la firma per certificare all’amministrazione che la città non vuole ulteriore cemento, specialmente in centro dove già la situazione viaria e dei parcheggi è critica. Questi progetti stravolgerebbero Civitanova, portati avanti senza il consenso della cittadinanza, a cui mai sono stati sottoposti e che già si è espressa contro altre due varianti cementificatorie".

Quanto all’andamento delle raccolta firme "i cittadini si stanno presentando in massa ai banchetti. Molti stanno facendo girare i fogli per la sottoscrizione, valutando lo stadio e soprattutto lo Stella Maris fondamentali per attività di socializzazione, sanitario-assistenziali e di volontariato".