Stella Maris, l’ufficio tecnico ha preso visione del progetto

Istituto Stella Maris, qualcosa si muove. L’ufficio tecnico, infatti, ha preso visione del progetto presentato mesi fa dal gruppo di imprese potenziale neo proprietario dell’immobile oggi patrimonio delle Suore della Riparazione. E passo ancor più importante è che nei giorni scorsi anche la maggioranza di centrodestra ha affrontato il problema. Dall’incontro, sia ben chiaro, non è scaturita nessuna decisione, ma, da quel che è emerso, il progetto non dispiace affatto ed è in linea con le aspettative generali, secondo cui lo Stella Maris, che nella sua storia ha sempre giocato un ruolo socio-culturale di primo livello, deve continuare a svolgere la stessa funzione e non sia solo oggetto di speculazione. Perché ciò avvenisse, si aspettava che fosse il Comune a proporsi per l’eventuale acquisizione a patrimonio pubblico, ma l’interesse in tal senso non c’è stato, forse per i costi in sé dell’operazione o forse per quelli necessari per la riqualificazione. Si è fatto invece avanti un privato, coordinatore di imprese, sottoscrivendo con la proprietà un compromesso d’acquisto, coinvolgendo nell’ipotesi progettuale un pool di imprenditori e chiedendo la partecipazione del Comune, come garante dell’utilità pubblica del patrimonio. La presenza dell’ente sarebbe peraltro garanzia della "continuità storica" di un istituto che ha formato migliaia di giovani, in tempo in cui l’ offerta socio-culturale era molto limitata. Come finirà è tutto da vedere, ma è intanto importante che la politica cominci a discuterne.

Oggi Stella Maris ospita due realtà scolastiche private importanti: My School, istituto primario bilingue, e l’istituto di recupero scolastico Leonardo.

Su quali possano essere i presupposti per il possibile coinvolgimento del Comune è prematuro parlarne, ma è opinione comunque diffusa che lasciare in mano a privati un imponente edificio di 5mila metri quadrati al centro della città sarebbe un errore politico ancor più grave della rinuncia a Villa Eugenia e anche a quella, di più antica data, a Villa Conti. Non mancano peraltro le motivazioni perché l’ente guardi con interesse e attenzione il problema, e cioè dare una risposta sollecita alla forte domanda di casa di riposo o rsa, di cui la città avverte forte bisogno, come indicano le folte liste di attesa per entrare in quella di Villa Letizia.

In ordine allo specifico della proposta progettuale, si sa poco o niente; si sa però che gli spazi socio-culturali previsti sarebbero prevalenti rispetto a quelli destinati a residenziale. Scelta, quest’ ultima, legittima e scontata per un privato che acquista e investe solo se ha interesse a farlo. La valutazione lusinghiera da parte della maggioranza potrebbe essere quindi il primo passo per avviare il discorso in termini concreti e stabilire se ci siano condizioni reali per coinvolgersi in un’imponente operazione pubblico-privata. Alea iacta est, direbbe il buon Cesare. Adesso si aspetta il seguito.

Giuliano Forani