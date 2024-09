"Stella Maris, proposta giusta. Speriamo arrivino i privati"

"Era ora che su Stella Maris ci fosse una proposta precisa". Ne prende atto Sergio Marzetti, ex assessore di lungo corso, dopo l’approvazione del progetto delle Suore della Riparazione, proprietarie dell’immobile. L’ufficio tecnico ha dato il placet, ora si aspetta quello della Provincia.

"L’immobile continuerà a svolgere la sua funzione con le scuole, ma farà spazio anche a residenze e a uffici. Una scelta finalizzata a stimolare l’interesse dei privati, visto che il Comune non potrà mai sostenere l’acquisto e la ristrutturazione del complesso". Non si parla di Rsa, chiesta da molte famiglie. "L’ipotesi era stata posta in passato e al discorso si era interessata un’associazione non profit. L’amministrazione sembrava favorevole, venne anche approvata una variante, ma poi non si fece più nulla. Civitanova è una città che invecchia e i bisogni degli anziani sono crescenti. Oggi l’amministrazione ha indicato un’area lungo il Castellaro per realizzare spazi per l’autismo e ambulatori, opera che godrà di contributi pubblici negati, invece, alle Rsa. Ma il problema degli anziani non è ignorato, è solo cambiato l’orientamento politico nella soluzione. La terza o la quarta età va assistita in casa con un efficiente servizio domiciliare da strutturare. Un’ipotesi che si spera sia concretizzata in tempi brevi, vista l’urgenza. La lista di attesa a Villa Letizia ha superato quota 200 domande".

Stella Maris in mano ai privati non è un’offesa alla storia, afferma, "perché si creano le condizioni per evitare di rinfoltire gli abbandoni del patrimonio edilizio. M auguro solo che i privati si facciano avanti, per dare un senso a un immobile che tra spazi verdi e parte edificata misura quasi 9mila metri quadrati in centro città".