"Stelle al merito del lavoro": ecco i maceratesi premiati

La commemorazione del centenario della "Stella al merito del lavoro" si terrà martedì, al Quirinale a Roma e in tutti i capoluoghi di regione. Su iniziativa della Federazione nazionale maestri del lavoro, sarà presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un libro con la storia dei Maestri dal dicembre 1923, quando re Vittorio Emanuele III istituì la "Stella" sino ai giorni nostri. Alla Loggia dei mercanti di Ancona, 30 dei 32 Maestri del lavoro delle Marche riceveranno la Stella dal prefetto. Due invece, in rappresentanza della regione riceveranno la Stella in Quirinale dal Presidente Mattarella. "A Roma – spiega il console regionale Mdl Luciano Orlandini – saremo in tanti: 40 nuovi Maestri dalle regioni; il consiglio nazionale della Federazione e una rappresentanza dei Maestri che hanno raggiunto i 100 anni. Saranno presenti anche le famiglie di quattro lavoratori morti sul lavoro". I nuovi insigniti della provincia sono Luigi Carpiceci di Pioraco, impiegato in pensione, per 40 anni di servizio alla Fedrigoni; Graziano Ciurlanti di Potenza Picena, dirigente con 35 servizio alla Fileni di Cingoli; Marco Di Luzio di Cingoli, quadro in pensione dopo 31 anni alla Cnh Industrial di Jesi; Giorgio Giorgetti di Gagliole, impiegato da 29 anni in servizio alla Me.Te.Ma di Camerino; Leandro Giusti di San Severino, quadro in pensione dopo 34 anni alla Carnj di Cingoli; Massimo Montesi di Matelica, quadro in pensione dopo 36 anni di servizio con Enel Energia a Macerata; Massimiliano Piampiani di Civitanova, impiegato da 29 anni alla Tecnofilm di Sant’Elpidio a Mare; Saura Romagnoli di Montelupone, impiegata in pensione con 40 anni di servizio alla Ottaviani di Recanati; e Irma Tabacco di Montecassiano, impiegata in pensione dopo 44 alla Ottaviani di Recanati.