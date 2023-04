Stelle al merito: nove lavoratori modello

E’ consuetudine che il 1° Maggio di ogni anno il Presidente della Repubblica conferisca la decorazione “Stella al merito del lavoro” istituita con Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3167. Come ogni anno,saranno mille in tutta Italia i lavoratori dipendenti su una platea di oltre 18 milioni di lavoratori, ai quali vengono riconosciute perizia, laboriosità, buona condotta morale e che abbiano contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali o delle misure di sicurezza, capacità di preparare le nuove generazioni. Tuttavia, sebbene la nomina decorrerà dal 1° maggio, la consueta cerimonia per la consegna della Stella e dell’attestato avverrà il 5 dicembre in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della “Stella al merito” quando il Presidente Sergio Mattarella ha già calendarizzato una specifica “Giornata della stella al merito del lavoro”. I lavoratori marchigiani che otterranno la onorificenza saranno 32 così ripartiti: provincia di Pesaro Urbino 5, Ancona 8, Macerata 9, Fermo 3 e Ascoli 7.

I lavoratori residenti in provincia di Macerata che riceveranno la Stella sono: Irma Tabacci, azienda Ottaviani Spa di Recanati, 44 anni di servizio; Saura Romagnoli, Ottaviani Spa di Recanati, 40; Massimiliano Piampiani, Tecnofilm Spa di Sant’Elpidio a Mare, 29; Massimo Montesi, Enel Energia di Macerata, 36; Giorgio Giorgetti, Me.Te.Ma. di Camerino, 29; Leandro Giusti, Carni Società Cooperativa Agricola di Cingoli, 34; Marco Di Luzio, CNH Industrial di Jesi, 31; Luigi Carpiceci, Fedrigoni Spa di Pioraco e Castelraimondo, 38; Graziano Ciurlanti, Fileni Alimentare Spa di Cingoli, 35 anni di servizio. Questi lavoratori ricevono fin da adesso i complimenti del Quirinale, della prefettura di Macerata, dei propri datori di lavoro e, naturalmente, dei familiari, anche se sicuramente la gioia più grande la proveranno il giorno in cui riceveranno davvero la ’Stella al merito del lavoro’ dalle mani delle massime istituzioni italiane. Una vita, quella di tutti e nove, dedicata al lavoro, con senso del dovere e alto attaccamento alle aziende di apparteneza, che vanno fieri di averli nei loro rispettivi organici.