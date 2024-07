"Stelle dello sport settempedano". In piazza brillano gli atleti

Passerella in piazza per "Le stelle dello sport settempedano". Una vetrina per gli atleti di San Severino che si sono distinti nelle rispettive discipline durante la passata stagione agonistica, ma anche un omaggio alla carriera, come ad esempio i riconoscimenti consegnati a Fabrizio Castori, il mister dei record, che ha origini proprio settempedane, e a Luca Gentili, ex portiere di serie A e B che ha allenato i numeri uno dell’Ancona nella stagione appena conclusa. La serata, condotta da Marco Moscatelli e dalla campionessa olimpionica di scherma, Elisa Di Francisca, è stata ideata dal Comune e organizzata in collaborazione con la Settempeda e con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche. Tra gli ospiti la giocatrice di pallavolo di serie A, Giorgia Quarchioni, il delegato Coni di Macerata, Fabio Romagnoli, il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, l’ortopedico Leonardo Pasotti, primario a Camerino, e il "guardiano" del santuario di San Pacifico, padre Luciano Genga, che in chiusura ha ricordato i valori più autentici dello sport, a cominciare dall’amicizia. Sul palco, per la consegna di targhe e pergamene, il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Lunghissimo l’elenco dei premiati, in rappresentanza di moltissime società sportive locali, iniziando da Settempeda e Polisportiva Serralta che hanno vinto i rispettivi campionati di calcio di Prima e Terza categoria. Applausi anche per Roberto Rustichelli, settempedano doc e coordinatore nazionale del settore motocross della Federazione motociclistica italiana. Poi premi speciali per il dirigente storico della Settempeda (oltre 50 anni di militanza), Nando Ciavaroli, e a Pacifico Tarquini, supertifoso della Fiorentina e di quel Jack Bonaventura che lascia la maglia viola dopo quattro stagioni. Infine, un riconoscimento è andato pure ai cronisti sportivi locali Mauro Grespini, Luca Muscolini e Roberto Pellegrino, nonché agli storici del calcio Gabriele Cipolletta e Fiorenzo Santini.