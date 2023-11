Stemma ritrovato, sì al restauro

Per un’opera il cui futuro è ancora incerto dopo 23 anni, ce n’è un’altra, benché certamente non comparabile, che potrà essere restaurata e collocata nella propria ’casa’. Si tratta della Maestà di Panicali, una cappellina con un affresco vincolato dai Beni culturali, e dello stemma della famiglia Tinti, che volle la costruzione della chiesa di San Giuseppe. L’architetto Luca Maria Cristini accende nuovamente i riflettori sul caso della piccola chiesa di campagna, di proprietà di oltre quaranta eredi dei Salvatori, alcuni residenti a San Severino, altri all’estero e altri ancora difficilmente rintracciabili. "Da molte parti si sono levati allarmi affinché la splendida testimonianza di fede ed arte non andasse perduta - racconta Cristini -. In particolare, il Circolo Legambiente il Grillo di San Severino, stimolato da monsignor Quinto Domizi, con una lunga attività di sensibilizzazione iniziata nel 2000 con un’opera di found raising, aveva reperito le risorse per un restauro completo dell’edificio e dell’affresco, offrendo come proprio contributo gratuito anche il progetto esecutivo dei lavori. All’appello avevano risposto la Provincia, con fondi della legge regionale 75 del 1997, la Fondazione Carima di Macerata e l’azienda Maxicar Mercedes di Civitanova. I circa 40mila euro reperiti dovrebbero consentire a dare inizio agli urgenti lavori". Ma l’opposizione di qualcuno dei proprietari ha vanificato tutto e nulla ha ancora fatto, nonostante i ripetuti appelli, la Soprintendenza marchigiana, coinvolta poiché all’interno c’è un affresco vincolato la cui paternità era stata inizialmente attribuita da Vittorio Sgarbi a Lorenzo Salimbeni, mentre nel suo ultimo lavoro sui Salimbeni, Mauro Minardi vi riconosce la maniera di Lorenzo D’Alessandro.

Ma una buona notizia c’è invece per lo stemma della famiglia Tinti, che volle la realizzazione della chiesa di Piazza Del Popolo, San Giuseppe, per proprio uso ma che fu poi donata alla diocesi settempedana. Cristini sta seguendo i lavori di ricostruzione post sisma della chiesa: "Lo stemma fu tolto, forse quando avvenne la donazione. Noi lo abbiamo ritrovato nel sottotetto, rotto. Sarà restaurato e poi abbiamo intenzione di trovargli una collocazione all’interno per perpetrare ulteriore memoria di questa famiglia settempedana. Sarà coinvolta anche la Soprintendenza che sicuramente dovrà dare un parere".

Gaia Gennaretti