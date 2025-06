Stendipanni, materassino ed elettrodomestici abbandonati in strada

Uno stendino, un piccolo materasso e qualche elettrodomestico. Nonostante il rafforzamento dei controlli e il potenziamento dei servizi di raccolta, continuano quotidianamente gli episodi di abbandono dei rifiuti per le vie della città, in barba alle regole e al calendario della raccolta differenziata. L’ultima segnalazione arriva da Borgo San Giuliano dove ieri – di fianco ai cassonetti di vetro, umido e pannolini – sono spuntati uno stendino per i panni, un materassino e degli elettrodomestici. Oltre agli immancabili sacchi della spazzatura, lasciati in strada nonostante ieri – mercoledì – non fosse previsto il ritiro di nessun genere di rifiuti.