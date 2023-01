Stephen bello e disinvolto: successo in passerella e bravo disegnatore di vestiti

Si chiama Stephen, ha 19 anni ed è un civitanovese di origini ugandesi. Appassionato d’arte, pittura, scultura e moda, fin da piccolo disegna e riproduce ciò che gli sta intorno ed è abilissimo nel fare ritratti. Stephen era poco più di un bambino quando viene chiamato a fare dei provini per una agenzia pubblicitaria di Roma, e partecipa anche a una sfilata a Piazza di Spagna. Dotato di forte autonomia, organizza da solo viaggio e permanenza, tra le preoccupazioni della mamma che, lavorando all’estero, non poteva seguirlo e temeva quell’ambiente. Lui è sicuro di sè. "Mi hai portato in Italia per darmi l’opportunità di costruirmi una vita migliore e non intendo certo sprecarla", è la sua risposta. Stephen non va più a Roma, ma continua per hobby a lavorare nel territorio, sfilando per lanciare un brand di felpe, a dedicandosi a fare e pubblicare foto. Qualcuno lo nota e scommette su di lui. E così lo scorso anno sfila in passerella al Fashion Talent, ammiratissimo. Ne apprezza l’eleganza e la disinvoltura l’Agenzia ACT Model di Roma che lo chiama a sfilare come modello in occasioni di rilevanza. Stephen, ex studente del liceo artistico con voti altissimi in pittura e scultura, ma bocciato per alcuni votacci in altre materie, ha trovato la sua strada – quella che ha sempre sognato e per la quale si è impegnato con tutto se stesso – e può continuare sempre a disegnare, tagliare e decorare vestiti...

Giuliano Forani