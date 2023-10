Sterpaglie in fiamme. Danni ai pali del telefono

Quattro incendi di sterpaglie e boschi si sono registrati ieri. Nella mattinata, dalle 11.40 le fiamme sono partite a Castelraimondo, dove in pericolo c’era anche una zona boscosa. Poi alle 14.30 l’allarme è arrivato da contrada San Valentino a Loro Piceno. Poco dopo, un secondo allarme è arrivato anche da contrada Arcofiato a Camerino; in entrambi i casi qui si trattava di sterpaglie. Più esteso e preoccupante l’incendio partito più o meno negli stessi momenti a San Vittore di Cingoli. Sono dovuti intervenire più mezzi da Macerata e anche da Jesi per tenere a bada il fuoco, che ha distrutto un’area piuttosto estesa di sterpaglie. Le fiamme hanno raggiunto e messo fuori uso anche i pali del telefono, con le conseguenti complicazioni. I pompieri sono però riusciti a contenere il rogo evitando che si propagasse ulteriormente. E intorno alle 18 le fiamme erano state domate. Indagini in corso per chiarire cosa abbia innescato gli incendi in serie, aiutati anche dal vento che soffiava nella giornata di ieri e dal fogliame molto secco.