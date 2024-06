Sterpaglie in fiamme vicino al campo sportivo Tubaldi

A fuoco, nel primo pomeriggio di ieri, un piccolo appezzamento di terreno pieno di sterpaglie lungo via Fratelli Farina, fra il palazzetto dello sport e le due strutture di calciotto presenti allo stadio Tubaldi.

La superfice interessata è di circa duemila metri quadrati e sono stati necessari, per lo spegnimento dell’incendio, diversi mezzi dei vigili del fuoco di Macerata e di Civitanova, quest’ultimi intervenuti con un’autobotte. È molto probabile che le fiamme si siano sviluppate spontaneamente, forse per le alte temperature, senza che nessuno abbia innescato l’incendio. Saranno comunque i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, pure intervenuti sul posto, a fare tutti gli accertamenti del caso. La nuvola di fumo acre, che si è sviluppata, ha indotto gli agenti della polizia municipale a interdire ai mezzi e ai pedoni un’ampia area, per evitare che si potessero generare problemi di intossicazione causati dai prodotti tossici prodotti dalla combustione. Per fortuna, non si sono registrati episodi del genere anche perché il personale e gli atleti nelle strutture sportive sono stati subito fatti evacuare.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.