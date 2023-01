Stimilli sui dehors invernali: "Andiamo incontro alle attività"

I commercianti potranno posizionare (anche di inverno) dehors, tavoli e sedie lungo le vie di Porto Recanati. E’ la modifica al regolamento sull’occupazione del suolo pubblico approvata dalla maggioranza, in Consiglio comunale. Ma tra le file dell’opposizione c’è chi ha votato contro, e ciò ha generato il disappunto dell’assessore al Commercio, Stefania Stimilli. "Abbiamo deciso questo – dice Stimilli – perché dopo il Covid molte persone preferiscono consumare cena o aperitivo all’aperto. E, per venire incontro alle richieste degli esercenti, abbiamo tolto il vincolo temporale che non permetteva il posizionamento dei dehors in inverno. Da ora, i commercianti potranno richiedere l’installazione anche fuori dall’estate, per un periodo inferiore ai 12 mesi. Allo stesso modo, potranno richiedere contemporaneamente di posizionare tavoli e sedie sul marciapiede, sempre per un periodo inferiore a un anno. Questo, assicurando uno spazio di due metri per il passeggio. Prima, un esercente poteva scegliere solo una delle due opzioni". Tuttavia, la Stimilli si dice basita per l’atteggiamento di "Centrodestra Unito e Porto Recanati 21-26, hanno votato contro; astenuti Civici per Porto Recanati. Loro hanno votato contro a una categoria che ha solo sofferto dalla pandemia in poi, ed è incomprensibile. Hanno dimostrato di non tenere alla città".