Stipendi e diritti: sciopero al Paolo Ricci

"Anaste non ha cura di chi si prende cura". Questo mega striscione ha capeggiato sul presidio dei lavoratori del Paolo Ricci, che ieri per due ore – dalle 10 alle 12 – hanno incrociato le braccia in via Einaudi, per lo sciopero nazionale del terzo settore socio sanitario assistenziale.

Retribuzioni dignitose, più garanzie contrattali e giuridiche in caso di malattia sono le richieste dei sindacati e dei dipendenti, scesi in strada contro il rinnovo contrattuale sottoscritto da Anaste. La mobilitazione, proclamata da Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs "nasce dalla chiusura dell’associazione datoriale e dal rifiuto di riconoscere salari e tutele in linea con gli altri contratti del settore" spiegano. Il contratto Anaste è applicato in regione nelle strutture del gruppo Zaffiro, con tre residenze in provincia di Ancona, una nel Fermano, due nel Pesarese, e nel Paolo Ricci di Civitanova, azienda pubblica con Cda nominato dall’amministrazione comunale. Tra gli aspetti denunciati il fatto che i lavoratori Anaste percepiscono tra i 1.200 e i 1.300 euro annui in meno rispetto ai colleghi impiegati in strutture che applicano contratti di Coop Sociali e Uneba, gli educatori tra 1.300 e 1.500 euro circa, gli addetti alle pulizie tra i 1.500 e i 2.000 euro. "Adesione altissima e tutti i servizi ambulatoriali diurni del Paolo Ricci sono rimasti chiusi" ha detto John Palmieri, segretario provinciale Fp Cgil, davanti alla sede della struttura col maggior numero di dipendenti nelle Marche, oltre 200 sotto la sigla Anaste.

"Un contratto – ha spiegato – firmato da organizzazioni non rappresentative, un contratto pirata che Cgil, Cisl e Uil non sottoscrivono dal lontano 2005 e che fa ulteriori passi indietro sul piano retributivo e su quello delle tutele sul lavoro e nei confronti di chi si ammala. È inaccettabile, indecoroso e vergognoso". Giovanni Cavezza, segretario Cisl Fp Marche, ha incalzato: "Chiediamo un incremento adeguato degli stipendi, oggi da fame. Sono persone che hanno anche turnazioni e 1.300 euro al mese è una cifra bassa per le condizioni in cui lavorano e per il servizio che offrono. Oltre a questo, il gap salariale con chi ha contratti diversi va dai mille ai 2mila euro l’anno, condizioni economiche e anche giuridiche svantaggiate. Considerate che questi dipendenti dopo sei mesi di malattia possono essere licenziati nell’arco di tre anni, mentre altri contratti hanno dai 12 ai 18 mesi per malattia. Molte le aziende che hanno cambiato contratto e sono passate a Uneba e Coop Sociali, e questo chiediamo con lo sciopero".

Lorena Cellini