Stop a bivacchi e schiamazzi. Arriva la stretta del sindaco

Stop ai bivacchi, ai campeggi abusivi e agli schiamazzi notturni su tutto il territorio di Porto Recanati. Questa la stretta del sindaco Andrea Michelini, che ieri ha emesso un’apposita ordinanza con la quale vieta a chiunque di potersi accampare o dormire all’interno di camper, roulotte e furgoni lungo le aree pubbliche della città. E per i trasgressori, arriveranno multe da 25 fino a 500 euro.

L’atto sembra proprio indirizzato per cercare di risolvere il grosso problema che deriva dalla presenza di alcune famiglie rom, a Porto Recanati. Infatti, ormai da tempo queste bivaccano nei pressi del parco Europa, al parcheggio in via Salvo D’Acquisto e in quello Nazario Sauro, dormendo la notte dentro ai camper e alle roulotte che vengono parcheggiati lì. Come segnalato più volte dai residenti, le famiglie in questione lasciano poi immondizia e rifiuti vari a cielo aperto, oltre a fare baccano fino a tarda ora.

Adesso il primo cittadino portorecanatese passa al contrattacco. "Sempre più spesso, alcune zone del territorio comunale vengono utilizzate come aree di sosta e di bivacco da parte di utilizzatori di camper, furgoni, roulotte – si legge nell’ordinanza –, per poi essere lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell’incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di vario genere da parte di gruppi di persone, con la presenza anche di minori".

Sempre il sindaco Michelini segnala che di recente ci sono stati "comportamenti incivili e molesti nelle ore serali e notturne su diverse aree residenziali del paese, in prossimità delle piazze, dei vicoli o degli angoli più appartati, caratterizzati da schiamazzi fino a tarda notte, con abbandono di rifiuti e addirittura deiezioni su spazi pubblici adiacenti alle abitazioni". Per questo motivo, ecco le nuove restrizioni imposte dal primo cittadino.

"Si ordina il divieto di bivacco, inteso come utilizzo improprio dei luoghi pubblici con camper, furgoni e altri mezzi, e di campeggio e accampamento, al di fuori delle aree espressamente destinate". Al contempo, scatterà anche "il divieto di schiamazzi e rumori molesti nelle ore serali e notturne".

Giorgio Giannaccini