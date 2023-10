Stop a pedoni e auto. Cambia la viabilità per la demolizione di un fabbricato

Fino a sabato cambia la viabilità in via Gioacchino Murat e XXV Aprile, a Tolentino. È vietata la circolazione veicolare e pedonale in via Murat dall’intersezione con via XXV Aprile fino ai primi 30 metri del secondo tratto di via Flaminia. Vietata la circolazione dei mezzi anche dall’incrocio con viale Filzi a via XXV Aprile (eccetto residenti) e dall’intersezione con viale Foro Boario a via Murat.