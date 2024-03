Stop agli abusi sulle donne. Messa e testimonianze

Prosegue l’impegno dell’amministrazione di Corridonia verso la parità di genere. Nella giornata di domani, dedicata alle donne, sarà protagonista l’iniziativa "Non più da sola" che culminerà la sera nella cornice del teatro Velluti. "Non c’è 8 marzo, senza 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - spiega Catia Luciani, consigliera comunale con delega alle pari opportunità –, questo è il motivo che mi ha spinta a portare al Velluti lo spettacolo ‘Non una di più non una di meno’ dove noi donne ci raccontiamo tra musica e parole. Il titolo della giornata è "Non più da sola", perché oggi sono molti gli organi, le forze dell’ordine e le associazioni che sono a sostegno della parità di genere. Anche le istituzioni saranno presenti per fare la loro parte; quindi, insieme partecipiamo per pregare per le donne uccise da femminicidio".

Alle 18.30, infatti, nella parrocchia Santi Pietro e Paolo verrà celebrata una messa in unità con i 55 comuni della provincia di Macerata. Poi, alle 21.15, appuntamento al teatro per un evento con lo scopo di "abbattere la naturale stratificazione sociale, un momento che parli ad ogni persona – spiega Luciani – rendendo il pubblico consapevole dell’importanza e del ruolo in una battaglia che è e deve essere di ognuno".

Nella prima parte verrà messo in scena il monologo "Tutta casa, letto e chiesa" di Franca Rame, per rappresentare il fronte maschile e quello femminile, che non devono essere divisi, ma che anzi, è necessario agiscano in sinergia. Nella seconda spazio al talk dove vittime di violenza intrecciano le loro testimonianze a quella di operatori di comunità, avvocati, criminologi e assistenti sociali. Infine, la "SuperMarket band", composta da Giuseppina Gazzella, Roberto Maccaroni, Leo Falduto, Niki Romagnoli, Matteo Falone e Daniela Poli trasmetterà attraverso la musica il concetto di amore sano e amore malato. Il tutto con la collaborazione anche dell’associazione "+artisti", di Elisabetta Pieragostini, scrittrice e Ceo di Dami, Roberto Maccaroni, cantautore e chitarrista di Fabrizio Moro, e del chitarrista Leo Falduto.