Stop agli accorpamenti scolastici. Il Tar congela la delibera regionale

Il Tar ha accolto le richieste di sospensiva della delibera per l’accorpamento dell’istituto De Magistris di Caldarola con il Frau-Leopardi di Sarnano, e dell’istituto di Colmurano con il Gentili-Tortoreto di San Ginesio. I giudici chiedono alla Regione un approfondito riesame entro 45 giorni, alla luce dei motivi del ricorso e dei criteri dettati nell’ordinanza. La camera di consiglio per valutare la questione nel merito sarà il 10 luglio.

I ricorsi erano stati presentati a febbraio con l’avvocato Luca Forte. "Il fulcro della contestazione – dice il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni – riguardava l’assenza di un’adeguata istruttoria sull’accorpamento, e il fatto di non aver considerato le peculiarità di Caldarola e dei Comuni in cui opera l’istituto". "Non abbiamo trovato nella delibera una motivazione congrua che giustificasse l’accorpamento – aggiunge l’assessore Paola Scaficchia –. E nel corso del tavolo interistituzionale del 13 dicembre, questa ipotesi non era mai stata né discussa né accennata".

"La decisione della Regione – scrive il Tar – sembra non aver tenuto conto degli indirizzi della commissione fissati nella seduta del 30 dicembre, dove si raccomandava di assicurare la sospensione degli accorpamenti per l’anno 2025/2026 nei Comuni delle unioni montane più a rischio di marginalizzazione e spopolamento, anche a seguito di eventi sismici e alluvionali". Soddisfatta l’amministrazione: "Una prima battaglia è stata vinta, ora continuiamo a difendere il territorio" dice il sindaco.

"Il tribunale ha accolto in via cautelare la richiesta di sospensiva, non il ricorso nel merito – precisa l’assessore regionale all’istruzione Chiara Biondi –. La decisione non sancisce l’illegittimità dell’operato della Regione, ma invita l’amministrazione regionale a compiere un approfondimento tecnico e motivazionale sulle scelte in tema di dimensionamento scolastico. Si tratta dunque di una sospensione temporanea, che consente alla Regione di integrare, nei successivi 45 giorni, le motivazioni contenute negli atti adottati, tenendo conto delle osservazioni del Tar e dei parametri normativi vigenti. La Regione ha sempre operato con senso di responsabilità. Accogliamo quindi con serietà e attenzione il contenuto delle ordinanze, e già da ora siamo al lavoro per fornire tutti gli elementi integrativi richiesti".

