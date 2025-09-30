Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaStop agli aumenti delle mense scolastiche, se ne parla in Consiglio
30 set 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Stop agli aumenti delle mense scolastiche, se ne parla in Consiglio

Stop agli aumenti delle mense scolastiche, se ne parla in Consiglio

Stasera sarà discussa la richiesta avanzata al sindaco dai tre consiglieri di opposizione che hanno raccolto alcune segnalazioni

Stasera sarà discussa la richiesta avanzata al sindaco dai tre consiglieri di opposizione che hanno raccolto alcune segnalazioni

Stasera sarà discussa la richiesta avanzata al sindaco dai tre consiglieri di opposizione che hanno raccolto alcune segnalazioni

Per approfondire:

Se ne parlerà questa sera in Consiglio comunale della richiesta avanzata da tre consiglieri di opposizione, Francesco Fiordomo (nella foto), Giorgio Lorenzetti e Stefano Miccini, di sospendere subito gli aumenti tariffari per le mense scolastiche a carico delle famiglie che usufruiscono del servizio. Nel testo, indirizzato al sindaco Emanuele Pepa, al presidente del Consiglio Benito Mariani e al segretario generale Bonelli, i proponenti sottolineano come i rincari per la mensa si sommino a quelli già registrati per rifiuti e acqua, in un quadro economico complessivo reso difficile dal caro vita. I consiglieri richiamano, inoltre, le segnalazioni provenienti dai genitori sulla qualità del servizio: osservazioni sui menù, sulle quantità e sul numero crescente di bambini che scelgono regolarmente il "menù in bianco", non per esigenze di salute ma per scarso apprezzamento dei pasti proposti. Da qui la richiesta di sospendere gli aumenti e avviare una serie di incontri di approfondimento che coinvolgano la ditta appaltatrice, il comitato mensa e le commissioni consiliari, così da valutare organizzazione, qualità e costi del servizio. Una richiesta che sarà difficilmente accettata dalla maggioranza visto che questi aumenti sono stati determinati dai risultati del nuovo appalto e ormai sono parte integrante per garantire l’obbligatorio pareggio di bilancio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata