Stop agli aumenti delle mense scolastiche, se ne parla in Consiglio

Se ne parlerà questa sera in Consiglio comunale della richiesta avanzata da tre consiglieri di opposizione, Francesco Fiordomo (nella foto), Giorgio Lorenzetti e Stefano Miccini, di sospendere subito gli aumenti tariffari per le mense scolastiche a carico delle famiglie che usufruiscono del servizio. Nel testo, indirizzato al sindaco Emanuele Pepa, al presidente del Consiglio Benito Mariani e al segretario generale Bonelli, i proponenti sottolineano come i rincari per la mensa si sommino a quelli già registrati per rifiuti e acqua, in un quadro economico complessivo reso difficile dal caro vita. I consiglieri richiamano, inoltre, le segnalazioni provenienti dai genitori sulla qualità del servizio: osservazioni sui menù, sulle quantità e sul numero crescente di bambini che scelgono regolarmente il "menù in bianco", non per esigenze di salute ma per scarso apprezzamento dei pasti proposti. Da qui la richiesta di sospendere gli aumenti e avviare una serie di incontri di approfondimento che coinvolgano la ditta appaltatrice, il comitato mensa e le commissioni consiliari, così da valutare organizzazione, qualità e costi del servizio. Una richiesta che sarà difficilmente accettata dalla maggioranza visto che questi aumenti sono stati determinati dai risultati del nuovo appalto e ormai sono parte integrante per garantire l’obbligatorio pareggio di bilancio.