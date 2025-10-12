Stop ai furbetti dei rifiuti con le fototrappole

Pugno duro contro i furbetti dei rifiuti. A Tolentino sono in arrivo cinque nuove fototrappole contro l’abbandono selvaggio e due distributori automatici di sacchetti.

"La giunta – spiega l’assessore all’ambiente Diego Aloisi –, grazie al bando di Ata 3 ha deciso di installare fototrappole mobili alimentate a energia solare: veri e propri impianti di videosorveglianza a circuito chiuso capaci di monitorare le aree del territorio comunale più soggette a comportamenti scorretti. Gli apparecchi non saranno fissi, ma potranno essere spostati periodicamente in base alle necessità, così da garantire un controllo capillare ed efficace in tutta la città. L’obiettivo è duplice: individuare e sanzionare chi abbandona o conferisce in modo errato i rifiuti, in posti e giorni sbagliati, e, allo stesso tempo, promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente sensibilizzando la cittadinanza. È una questione di civiltà. Nonostante l’isola ecologica e i servizi del Cosmari, il problema è annoso ma è peggiorato in piena ricostruzione". L’amministrazione ha vinto il bando Ata 3, che ha permesso di finanziare le fototrappole (12mila euro, iva esclusa) e i distributori (30mila, iva esclusa); l’ente ha compartecipato con circa 3mila euro.

Le fototrappole inizialmente saranno posizionate al parcheggio dell’ex consorzio agrario in piazza Mercorelli, sulla strada provinciale 103 direzione Tolentino/San Giuseppe, in via Corridoni vicino all’oratorio Don Bosco, nel complesso residenziale di Borgo Rancia e in contrada Pianibianchi. Ma potranno essere spostate in qualsiasi momento in altri punti sensibili del territorio comunale, a seconda delle esigenze. "Insieme con i nuovi dispositivi di controllo, saranno installati anche distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata – ha aggiunto l’assessore –. Non dimentichiamoci che il rispetto dell’ambiente parte da ciascuno di noi, con piccoli gesti". I due distributori, nei prossimi mesi, saranno messi uno al parcheggio dell’ospedale in via Ciarapica, vicino ai distributori del latte e dell’acqua, e in centro storico, vicino all’ascensore di via Filzi. I sacchetti comunque continueranno a essere disponibili anche nei supermercati e in altri negozi. Il progetto permetterà una graduale introduzione di un sistema di tariffazione puntuale.

Lucia Gentili