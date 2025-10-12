Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Macerata
Stop ai furbetti dei rifiuti con le fototrappole
12 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Stop ai furbetti dei rifiuti con le fototrappole

Tolentino, in arrivo cinque nuovi sistemi di controllo. "Vogliamo sanzionare comportamenti scorretti e incentivare il rispetto delle regole"

Sacchetti dei rifiuti abbandonati in maniera errata e, in basso, l’assessore di Tolentino Diego Aloisi

Pugno duro contro i furbetti dei rifiuti. A Tolentino sono in arrivo cinque nuove fototrappole contro l’abbandono selvaggio e due distributori automatici di sacchetti.

"La giunta – spiega l’assessore all’ambiente Diego Aloisi –, grazie al bando di Ata 3 ha deciso di installare fototrappole mobili alimentate a energia solare: veri e propri impianti di videosorveglianza a circuito chiuso capaci di monitorare le aree del territorio comunale più soggette a comportamenti scorretti. Gli apparecchi non saranno fissi, ma potranno essere spostati periodicamente in base alle necessità, così da garantire un controllo capillare ed efficace in tutta la città. L’obiettivo è duplice: individuare e sanzionare chi abbandona o conferisce in modo errato i rifiuti, in posti e giorni sbagliati, e, allo stesso tempo, promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente sensibilizzando la cittadinanza. È una questione di civiltà. Nonostante l’isola ecologica e i servizi del Cosmari, il problema è annoso ma è peggiorato in piena ricostruzione". L’amministrazione ha vinto il bando Ata 3, che ha permesso di finanziare le fototrappole (12mila euro, iva esclusa) e i distributori (30mila, iva esclusa); l’ente ha compartecipato con circa 3mila euro.

Le fototrappole inizialmente saranno posizionate al parcheggio dell’ex consorzio agrario in piazza Mercorelli, sulla strada provinciale 103 direzione Tolentino/San Giuseppe, in via Corridoni vicino all’oratorio Don Bosco, nel complesso residenziale di Borgo Rancia e in contrada Pianibianchi. Ma potranno essere spostate in qualsiasi momento in altri punti sensibili del territorio comunale, a seconda delle esigenze. "Insieme con i nuovi dispositivi di controllo, saranno installati anche distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata – ha aggiunto l’assessore –. Non dimentichiamoci che il rispetto dell’ambiente parte da ciascuno di noi, con piccoli gesti". I due distributori, nei prossimi mesi, saranno messi uno al parcheggio dell’ospedale in via Ciarapica, vicino ai distributori del latte e dell’acqua, e in centro storico, vicino all’ascensore di via Filzi. I sacchetti comunque continueranno a essere disponibili anche nei supermercati e in altri negozi. Il progetto permetterà una graduale introduzione di un sistema di tariffazione puntuale.

