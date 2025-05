Stop ai lavori nell’ex villa Paolini. Il Consiglio di Stato ferma le ruspe

Restano fermi i lavori all’ex Villa Paolini. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso della Larry Srl, responsabile del cantiere. L’impresa edile aveva chiesto di riformare l’ordinanza del Tar, che il 17 aprile aveva dato lo stop temporaneo alle ruspe e disposto verifiche sul progetto (Piano casa) che vedrà sorgere due palazzi, uno da cinque e l’altro di tre piani, al posto dell’ex villino.

Il decreto del Consiglio di Stato – il numero 01555 del 30 aprile – rigetta la richiesta di misura cautelare monocratica, cioè emessa da un giudice singolo prima di quella collegiale, procedura prevista dalla legge per casi di estrema gravità e urgenza tale da non poter attendere la camera di consiglio. Motivazioni che non sono state ravvisate in questo caso. Le ragioni esposte dalla Larry Srl, per ottenere la misura cautelare e riaprire il cantiere, evidenziano che "l’interruzione dei lavori, disposta dal primo giudice in via interinale ma del tutto al buio, porta un enorme danno contrattuale, ritardando l’adempimento di 24 contratti preliminari, e di immagine, che appare ingiustificato prima della verifica pur ritenuta necessaria disposta dal Tar. Inoltre, il rinvio della possibile ripresa dei lavori a dopo il 10 luglio comporta la perdita di mesi preziosi e di fatto determina la perdita in senso assoluto di qualunque chances, per la società, di completare la struttura entro il 31 ottobre 2025, il che equivale a condannarla anticipatamente a subire un danno di ben 435mila euro. Aggiungiamo infine che l’ordinanza del Tar ha avuto un’eco molto ampia presso l’opinione pubblica".

In tutto questo il Consiglio di Stato non ha però ravvisato i presupposti per far ripartire i lavori "perché – scrivono i giudici – le circostanze rappresentate o non rilevano (ampia eco presso l’opinione pubblica) o non dimostrano adeguatamente perché la parte non possa attendere la trattazione collegiale". L’ordinanza con cui il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da Cinzia Mennoia e Giampietro Verdini ha disposto approfondimenti per chiarire l’impatto dei palazzi rispetto all’area circostante, la descrizione degli edifici limitrofi di altezza pari o superiori, la quantificazione della parte del piano interrato, le distanze dal ciglio stradale. Il tecnico incaricato dell’istruttoria è il responsabile dello sportello unico dell’Edilizia del Comune di Ascoli. La questione sarà dibattuta in camera di consiglio il 10 luglio.

Nel frattempo, il permesso a costruire resta sospeso.

Lorena Cellini