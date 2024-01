Stop ai mezzi pesanti sulla vecchia statale

Stop ai mezzi pesanti sulla Statale che attraversa Serravalle: dovranno utilizzare in alternativa l’itinerario Foligno - Fossato di Vico - Ancona - Civitanova. Lo fa sapere l’Anas, all’indomani del provvedimento della Regione Marche, che ha emesso un divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate sulla vecchia Statale che viene utilizzata nelle ultime settimane (con grossi disagi per i cittadini di Serravalle), dopo la chiusura della galleria "Varano" della superstrada, in seguito all’incendio scoppiato la vigilia di Natale. Mentre sono in corso i lavori per la riapertura del tratto compreso tra gli svincoli di Serravalle e Colfiorito, i mezzi pesanti provenienti da Foligno e diretti a Civitanova dovranno proseguire sulla SS3 Flaminia fino a Fossato di Vico, immettersi sulla SS318 di Valfabbrica in direzione Ancona e poi utilizzare l’autostrada o la SS16 fino a Civitanova. Percorso inverso per chi da Civitanova deve andare a Foligno.