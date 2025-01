"Stop ai progetti che saccheggiano la città"

Per il consumo di suolo, Civitanova svetta in cima alla classifica in provincia secondo i dati ufficiali raccolti dall’Arpam. Sono numeri record, quasi doppi rispetto a quelli di Macerata, con il 23,23 per cento del territorio aggredito dal cemento. Una fotografia scattata al 31 dicembre 2023 mette Civitanova davanti a Porto Recanati (18,18 per cento), Montecosaro (13,56 per cento), Macerata (12,39 per cento), Corridonia (11,24 per cento) e Potenza Picena (10,69 per cento).

"Nessuna sorpresa. L’Arpa Marche conferma i dati dell’Ispra, l’Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale, a cui ho sempre fatto riferimento per puntare l’attenzione sullo squilibrio demografico e territoriale". Parole di Marco Cervellini, referente scientifico di Legambiente e attivista della lista Ascoltiamo la Città. Perché a Civitanova cresce il cemento, ma cala la popolazione residente. Qualcosa non torna, se a questo si aggiunge poi che una preponderante attività dell’urbanistica comunale riguarda le varianti che acuiscono il consumo di suolo. Due di queste – la Cristallo e la Agriforest – sono state bloccate da una grossa mobilitazione popolare, trasversale, con 4mila firme: la realizzazione di un supermercato a Costamartina e di un capannone industriale al confine con Montecosaro, su aree a vocazione agricola.

Cervellini rivendica "lo sforzo enorme messo in campo per riuscire a fermare questi progetti, una grande vittoria, ma un tassello di una speculazione sistematica dove è il privato a disregolare con esigenze prive di visione di insieme che il Comune recepisce. Però, abbiamo dimostrato che il cittadino può reagire e fermare tutto questo".

"I cittadini – sottolinea ancora – hanno dimostrato che è possibile opporsi a progetti che deturpano e saccheggiano la città, un risultato importantissimo perché, se non si cambia, la qualità della vita peggiorerà. Tutta la cintura viaria di Civitanova è destinata, di questo passo, a diventare una tangenziale a servizio di un grande movimento mordi e fuggi".

Il fortissimo consumo di suolo a Civitanova per Cervellini "conferma la perdita della qualità della vita e il deterioramento ecosistemico, per esempio la capacità di assorbimento delle precipitazioni durante gli eventi estremi, che ci saranno e che metteranno sempre più a rischio la vita delle persone".

Quindi, da promotore della petizione relativa alla variante Cristallo, che era stata proposta dall’immobiliare di Germano Ercoli, rilancia l’invito rivolto allo stesso imprenditore "a comportarsi da mecenate e ridistribuire ricchezza alla sua comunità, magari realizzando il progetto di un parco pubblico. Confrontiamoci".

Lorena Cellini