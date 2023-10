Stop ai rifiuti, ci pensano le scuole

Scuole e volontari per "Puliamo il Mondo" edizione 2023. Anche quest’anno, il circolo Legambiente Il Grillo di San Severino ha organizzato l’edizione locale dell’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini di ogni fascia d’età, sulla pulizia, la tutela, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. Le attività di questa edizione hanno, come sempre, coinvolto le scuole settempedane e gli adulti, in appuntamenti differenti. Venerdì mattina i volontari del circolo e la Protezione Civile hanno aiutato gli alunni della primaria di Cesolo a pulire la zona circostante la scuola. Sabato mattina, invece, i volontari del Grillo hanno svolto l’attività di pulizia insieme alle prime medie del Tacchi Venturi dove è stata raccolta, intorno alla scuola, una consistente quantità di rifiuti abbandonati. Infine, domenica mattinata si è svolta la passeggiata aperta a tutti: il luogo scelto è stata la località di Sasso, vicina al Santuario della Madonna del Glorioso. Sasso si trova lungo una bellissima strada panoramica dove si incrociano tre cammini importanti (il Coast to Coast, l’antica via Lauretana e il cammino dei Cappuccini), dove è stata trovata una vera e propria discarica abusiva. Rifiuti inquinanti di ogni genere.

g. g.