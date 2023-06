Stop ai riscatti polizze Eurovita, Adiconsum torna in pressing

Si avvicina la fine della sospensione dei riscatti delle polizze Eurovita, fissata al 30 giugno. Per questo l’amministratore straordinario della società Alessandro Santoliquido ha incontrato Adiconsum e le associazioni del Consiglio nazionale consumatori e utenti. "Moltissimi i clienti coinvolti nella vicenda, 350mila in tutta Italia e diverse migliaia nelle Marche – precisa Adiconsum – che si stanno rivolgendo ai nostri sportelli preoccupati per i propri risparmi; per questo noi e le associazioni del Cncu avevamo chiesto un incontro urgente all’amministratore. Santoliquido ha ribadito che in nessuna delle ipotesi di chiusura della vicenda, anche la peggiore, è prevista una perdita significativa per i sottoscrittori delle polizze, avendo rilevato una buona qualità degli attivi della compagnia, caratterizzati da investimenti in titoli di stato con alto rating. Ma soprattutto potremmo essere vicini a una soluzione: la possibile composizione della vicenda vedrebbe le 5 compagnie assicurative più importanti (IntesaVita, PosteVita, Generali, Unipol, Allianz) ricapitalizzare Eurovita e procedere, poi, al riparto del patrimonio". Il blocco dei riscatti potrebbe essere prorogato per un altro mese per motivi tecnici.