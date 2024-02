Stop ai tavoli dei bar in via Gramsci: "Una condanna per le nostre attività. Scelta politica, non amministrativa"

Frustrazione e incomprensione pervadono i titolari dei locali in via Gramsci, nel centro storico di Macerata, a seguito della revoca della concessione per mantenere i tavoli all’aperto su parte della via. Prima attività interessata è quella del Cabaret, che ha dovuto eliminare i posti a sedere in vicolo Consalvi, poco dopo la fine dei lavori di rinnovo di quest’ultimo. "Nei mesi in cui si stavano svolgendo i lavori – spiega Laura Splendiani, socia del locale –, del cui progetto si è occupata l’Accademia delle Belle Arti, avevamo chiesto dei progetti anche per noi in modo da poter mantenere i tavoli nel nuovo contesto. Questa richiesta è stata però messa da parte e, anzi, a dicembre ci è arrivata la comunicazione dello Suap (Sportello unico attività produttive, ndr) con cui si revocava il permesso di posizionare i tavoli lì sotto. Il motivo risiede nel nostro essere d’intralcio alla nuova e bella visione architettonica, così come al passaggio delle persone che si è fatto più numeroso. Questo nonostante tenessimo la nostra parte di vicolo sempre pulita e provvedessimo a controllarla per evitare che venisse rovinata". E continua: "Abbiamo accettato di toglierli, proponendo però di poter usufruire dello spazio riposizionando quei posti esterni temporaneamente per eventi straordinari (lauree o aperitivi europei), comunicandolo anticipatamente. Ci hanno detto di no", riferisce Splendiani. Un impedimento che colpisce anche Hab, qualche metro più avanti. Queste le parole del titolare Paolo Perini, che è anche presidente dell’associazione commercianti: "Invece del rinnovo mi hanno tolto direttamente la concessione, con motivazione di "congestione veicolare" nonostante fino a questo momento avessimo sempre tenuto i tavoli all’esterno, senza creare problemi. È una condanna per le attività commerciali, perché vengono meno molti posti a sedere. Non so quale sia stato il fastidio o la mancanza di osservazione rispetto a certe dinamiche, abbiamo sempre lavorato nel rispetto delle regole e nel decoro. Ovviamente continueremo a lavorare al meglio e nella miglior condizione possibile, ma c’è da dire che si tratta di una scelta politica e non amministrativa". Anziché un aiuto, quindi, un limite al guadagno e alla crescita delle attività del centro. "Le persone sono adirate da questo tipo di atteggiamento, e a buona ragione – aggiunge Perini –: invece di sostenere chi si impegna nel proprio lavoro, nonostante il difficile periodo storico, vengono posti dei limiti. Bisognerebbe fare altro. Di mezzo c’è tanto, dai contratti di lavoro ai dipendenti".