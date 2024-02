"Stop ai tavolini, motivazioni irricevibili"

"I piccoli commercianti e gli artigiani vanno aiutati di fronte all’aumentare delle vendite online e al proliferare dei centri commerciali. Finora, però, bar e locali si sono solo visti ridurre il loro spazio di lavoro. Proprio loro che sarebbero dovuti tornare ad "amare lavorare" a Macerata". Non si ferma il dibattito dopo che l’amministrazione ha deciso di non rinnovare la concessione del suolo pubblico ai bar Hab e Cabaret e, anche Maria Teresa Carloni (nella foto) e Leonardo Piergentili di Sinistra Italiana – riprendendo lo slogan della campagna elettorale del sindaco Sandro Parcaroli, "Una città dove amerai vivere e lavorare" – sottolineano come alle parole non siano seguiti i fatti. "Le motivazioni a sostegno dell’iniziativa del Servizio attività produttive sono irricevibili. Non solo perché nonostante si parli del vicolo Consalvi come di un luogo rilevante a livello storico, non si abbia mai avuto la cura necessaria nel riqualificare la via in termini di pulizia. Infatti, l’Accademia ha di certo arricchito la via con un progetto di rigenerazione urbana, ma nell’insieme sembra quasi che il Comune abbia deciso di mettere un tappeto grande e grosso per nasconderci sotto un mare di polvere – incalzano i due esponenti della Sinistra –. Evidentemente i tavolini delle attività rovinano il tessuto del tappeto. Così come i tavolini in via Gramsci rendono sicuramente impossibile il traffico. Come abbiamo visto con i parcheggi piazzati in quasi tutte le piazze maceratesi, anche stavolta le auto vengono prima dei pedoni, delle attività commerciali e della vivibilità del centro. La Ztl vieta il transito dalle 24 alle 6 e, certamente, non aiuta a passeggiare in sicurezza. La realtà – concludono Carloni e Piergentili – è che si arriva sempre dopo: il sindaco annuncia un regolamento che, però, avrebbe dovuto essere emanato prima delle decisioni".