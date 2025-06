Stop ai treni per tre mesi, arrivano gli autobus sostitutivi

Modifiche alla circolazione dei treni, da lunedì 9 giugno al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova – Macerata – Albacina. In particolare, i lavori riguarderanno la tratta tra Macerata e Albacina dal 9 giugno al 6 settembre e la tratta tra Civitanova e Macerata nel periodo tra il 28 luglio e il 30 agosto. Gli interventi puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete.

Durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), circolanti nella tratta saranno cancellati e il servizio sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione da Regionale e accessibili con un regolare biglietto ferroviario: gli autobus effettueranno le stesse tratte e fermate dei treni cancellati. Per mitigare i disagi sul trasporto regionale e sovraregionale, a Civitanova e a Fabriano sono previste le coincidenze tra i bus e i treni della linea Adriatica e della linea romana Ancona - Roma.

Inoltre, per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori balneari nelle tratte a maggiore frequentazione, sono stati predisposti dei potenziamenti specifici dei servizi bus da San Severino verso Civitanova e viceversa. Per tutto il periodo dell’interruzione rimarranno attivi gli sportelli delle biglietterie di Macerata e di Civitanova e sarà potenziato il servizio di assistenza alla clientela, sia a bordo treno che a terra.

I bus, per ottimizzare i tempi di percorrenza, effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento: i punti di sosta sono comunque indicati sul sito Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie. I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e i tempi di percorrenza possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.