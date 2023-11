"Stop al cantiere per fare la fiera del verde"

Sospendere temporaneamente le attività di cantiere del nuovo centro fiere di Villa Potenza per consentire lo svolgimento, a marzo, della fiera del verde. Lo chiede il consigliere d’opposizione Maurizio Del Gobbo (Partito democratico) con un’interpellanza indirizzata al sindaco Sandro Parcaroli, al presidente del consiglio comunale e al segretario generale, sottolineando che una pausa dai lavori è stata fatta ad esempio a settembre quando si è svolta lì la festa della birra. "Nel marzo 2021 iniziavano i lavori per il restyling del centro fiere, costo complessivo stimato circa 13 milioni e ultimazione dei lavori in 500 giorni – scrive il consigliere comunale d’opposizione –, per tre anni quindi non si sono più tenute le consuete manifestazioni fieristiche. Nel 2019 ha avuto luogo l’ultima edizione (la quattordicesima) della fiera del verde". Il consigliere del Partito democratico descrive l’iniziativa, "una vera eccellenza nel settore del florovivaismo, giardinaggio, arredo, attrezzature da giardino, verde pubblico, risparmio energetico, olivicoltura, che ha visto la partecipazione di oltre 20.000 persone".

Del Gobbo coglie l’occasione anche per mettere l’accento sul tempo trascorso dall’inizio del cantiere a Villa Potenza: "Purtroppo allo stato attuale, causa intercorrenti questioni tecniche e amministrative, sarebbe stato ampiamente superato il limite dei 500 giorni previsti dal cronoprogramma e in occasione di una recente interrogazione, presentata dal sottoscritto, l’assessore Andrea Marchiori avrebbe individuato il nuovo termine dei lavori nell’estate 2024". Del Gobbo chiede quindi all’amministrazione se è possibile "sospendere temporaneamente le attività di cantiere al centro fiere, come del resto è stato fatto a settembre 2023 per la festa della birra, al fine di consentire lo svolgimento della fiera del verde a marzo 2024".