Stop al degrado, ripulite le vetrine. Solo cinque le sanzioni

Decoro urbano sotto la lente, a Tolentino. Nei mesi scorsi il Comune aveva emesso uno specifico atto auspicando la collaborazione di proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali o di servizi, non affittati o non utilizzati, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio urbano cittadino, promuovendo l’igiene, la cura e la fruibilità del territorio comunale. Molti hanno risposto all’appello dell’amministrazione. Sono state controllate infatti circa 100 vetrine, di cui il 90 per cento sono state trovate pulite o sistemate dai proprietari; quattro vetrine hanno anche ripreso vivacità con nuove attività. Sono state emesse solo cinque sanzioni.

"Ora, dopo il centro storico, il controllo si estenderà nelle altre zone della città – spiega l’amministrazione –. Ringraziamo per il lavoro di controllo la polizia locale e soprattutto siamo grati per grandissima collaborazione dimostrata dai proprietari che, con grande sensibilità, hanno ripulito e sistemato i propri locali. Soddisfazione è stata espressa anche da parte dei commercianti del centro storico che hanno visto, in questo momento particolarmente gravoso fra ricostruzione e crisi economica, un segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale. I consiglieri delegati Mirko Angelelli, Fabio Borgiani, Fabio Montemarani (nella foto) e Luigino Luconi stanno mettendo in atto, con il supporto degli uffici comunali competenti, altre azioni per rendere migliori, belli e maggiormente fruibili alcuni spazi comuni della città".

Su tutto il territorio comunale, in base a quanto riferito dall’ente, si sono manifestate situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che danneggiano il decoro urbano e la percezione di sicurezza. In particolare la situazione è aggravata dallo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione commerciale, artigianale e di servizio da tempo abbandonati anche a causa del sisma, dove non viene esercitata più alcuna attività.