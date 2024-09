Stop al disco orario. Sosta libera nel centro storico

Sospesa, almeno sino al 30 giugno, la sosta con il disco orario nel centro di Corridonia. La decisione è stata presa per i diversi cantieri edili attivi, pubblici e privati. Al momento, infatti, sono in corso i lavori per il ripristino della chiesa di San Francesco in piazza Corridoni, stessa situazione per la riqualificazione del palazzo Persichetti, dove il cantiere è operativo in piazza del Popolo, interessando anche le vie Velluti e Garibaldi; nelle vie Matteotti e Lanzi ulteriori due cantieri stanno occupando gli spazi per la sosta. Inoltre, a breve partirà a ristrutturazione della canonica parrocchiale, che precluderà così l’utilizzo dei dieci stalli lungo via Cavour e in largo Pallotta. Poi c’è da considerare che in via IV Novembre, nel tratto interessato dal rifacimento delle mura, la strada non è stata ancora riaperta e buona parte dei parcheggi non sono fruibili. Il tutto porterà a chiusure temporanee o a deviazioni stradali. Una situazione che per residenti e operatori commerciali provocherà la riduzione di posti auto, senza dimenticare le scuole. Pertanto, il disco orario sarà sospeso in via Cavour, largo Pallotta e in piazza del Popolo (già occupata in gran parte dal cantiere) e ridimensionato in piazza Corridoni dove sarà attivo solo sul lato nord-ovest, davanti alla fontana. Di nuovo c’è che in via Matteotti saranno realizzati altri due stalli, in aggiunta a quello esistente, con il disco dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 a 60 minuti.