Stop al locale dopo le proteste: "Ripartiremo il prossimo autunno"

Ancora lavori in corso per il locale "Cave" in vicolo Tornabuoni a Macerata, chiuso da febbraio per interventi atti a rinnovare gli spazi e trovare soluzioni alle lamentele dei residenti della zona, sempre più imponenti nell’ultimo suo periodo di attività. "Per noi è fondamentale garantire una convivenza serena tra chi vuole divertirsi e chi ha bisogno di riposare", avevano detto i titolari Raffaele Trimarco e Leonardo Evangelisti annunciando lo stop di due settimane per sviluppare gli interventi necessari. Qualche mese dopo, Trimarco sottolinea l’avanzare dei lavori come richiesto da residenti e Comune. "Stiamo portando avanti gli interventi per l’insonorizzazione come richiesto dai residenti, oltre alle pratiche acustiche chieste dal Comune e qualche lavoro in materia di sicurezza voluto invece dalla polizia – spiega il titolare del Cave –. Avevamo già tutto a norma quando abbiamo aperto, ma con successivi e mirati controlli abbiamo deciso di intervenire per rendere il tutto perfetto". Un’estate di evoluzione, quindi, per poi riaprire le porte in autunno. "Da settembre il Cave tornerà a organizzare vari tipi di eventi, serate e non solo, con proposte che alimenteranno il movimento in città – conclude Trimarco –. Prima della chiusura temporanea il locale era sempre pieno e andava bene, sono contento se le persone sono interessate a tornare da noi e vivere Macerata".