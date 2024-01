"Stop alla carne sintetica: scelta coerente"

"La battaglia contro la carne sintetica ha contagiato l’Ue". Lo sottolinea Coldiretti, ricordando che nelle Marche, nei mesi scorsi, erano state raccolte oltre 7mila firme dei cittadini e 130 deliberazioni di enti locali, Regione compresa, tra comuni, province e comunità montane, per spingere il Parlamento a legiferare in questo senso. Legge che poi è stata approvata e che ora fa scuola in Europa. "Il fatto che altri Paesi dell’Ue si siano espressi per fermare la carne sintetica è un fatto positivo che indica la bontà della battaglia di Coldiretti e il ruolo dell’Italia come leader mondiale di qualità e sicurezza alimentare". È quanto afferma Maria Letizia Gardoni (nella foto), presidente di Coldiretti Marche, dopo il documento presentato dalle delegazioni austriaca, francese e italiana ma sostenuto anche tra le altre dalle delegazioni spagnola, ceca, cipriota, greca, ungherese, lussemburghese, lituana, maltese, rumena e slovacca, all’ultimo Consiglio Europeo ’Agricoltura e pesca’. "Uno stop coerente – aggiungono da Coldiretti Marche - con il fatto che la Ue ha già deciso di vietare gli alimenti prodotti da animali clonati e da oltre 40 anni la carne trattata con ormoni che vengono utilizzati invece nei bioreattori per la produzione di cibi artificiali per i quali si chiede di non usare il termine ’carne coltivata’, ritenuto fuorviante anche dal rapporto Fao/Oms". "Prima di qualsiasi autorizzazione i Paesi sostenitori chiedono infatti alla Commissione di avviare una consultazione pubblica sui cibi a base cellulare - prosegue Coldiretti - che non possono mai essere chiamati carne".