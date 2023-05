Stop alla circolazione in viale Puccinotti, si passa dai giardini Diaz

Il comandante della polizia locale Danilo Doria ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione in viale Puccinotti per l’esecuzione di un trasloco. Il provvedimento prevede giovedì, dalle 8.30 alle 17.30, in viale Puccinotti (intersezione con piazza Garibaldi) il divieto di transito; la direzione obbligatoria a destra verso viale dei giardini per i veicoli provenienti da corso Cavour e la direzione obbligatoria dritto verso viale dei giardini per i veicoli provenienti da viale Leopardi. Ai giardini Diaz è prevista la sospensione del divieto di circolazione per tutta la durata dei lavori e il limite di velocità di 30 kmh.