Stop alla corrente nella zona di corso Cairoli

Stop all’energia elettrica dalle 8.30 alle 16 di dopodomani nella zona tra corso Cairoli e viale Trieste. Lo fa sapere l’Enel, che annuncia un nuovo intervento programmato a Macerata, dopo quelli dei giorni scorsi in centro storico (con tanto di proteste di alcuni commercianti). Grazie anche ai fondi del Pnrr, E-Distribuzione effettuerà dei lavori di rinnovamento tecnologico in una cabina secondaria situata in prossimità del centro di Macerata. "I tecnici dell’azienda elettrica – si legge in una nota – procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico". Queste le vie interessate: via Delle Moje, piazza Nazario Sauro, via Della Nana, vicolo Pannelli, corso Cairoli, viale Trieste, via Bastianelli.