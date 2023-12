"Stop alla guardia medica. Altra tegola sull’ospedale"

"Le notizie che giungono ogni giorno danno il segno – denuncia il Comitato Salviamo il Punto di Primo Intervento – del progressivo abbandono dell’ospedale di comunità "Santa Lucia" di Recanati. Dopo la soppressione delle sedute in sala operatoria della terapia del dolore e la riduzione dell’attività della radiologia e di alcune sedute ambulatoriali, ecco la sorpresa di fine anno. Da diverso tempo a svolgere l’attività di emergenza al Santa Lucia di notte e nel fine settimana è stato reclutato il medico di guardia medica".

A confermarla è lo stesso cartello posto all’ingresso della sede della guardia medica, a lato della chiesa dell’ospedale, in cui è scritto con una penna che "per la guardia medica rivolgersi al Punto di Primo Intervento" e a seguire il numero di telefono. Ciò significa di fatto che il servizio di Guardia medica è stato soppresso perché un medico, pur bravo e volenteroso, non può avere il dono dell’ubiquità, cioè assicurare la continuità del servizio di emergenza e contemporaneamente quello di guardia medica, quando di fatto gli è impedito di svolgere visite a domicilio di persone che di notte o nei giorni festivi, soprattutto persone anziane e sole, hanno bisogno per l’insorgere di una patologia improvvisa.

Per chi ha necessità il medico curante lo trova al Punto di primo Intervento che, quando va bene opera in compagnia del medico del 118, semmai da solo quando quest’ultimo - e non è raro che ciò accada - è fuori, chiamato per un intervento esterno in ambulanza. Ciò significa che chi di notte si reca dalla guardia medica per essere visitato si mette in coda in attesa insieme ai pazienti in fila al Punto di primo Intervento. Un’attesa che può protrarsi per molti minuti fermi in un freddo box esterno all’ospedale. Per chi invece non può muoversi da casa non gli resta che chiamare il 118 con tanto di disagio per il paziente che si trova al Pronto soccorso di Civitanova.

L’Ast 3 pensa così di aver tamponato un servizio che fa sempre più acqua, quando invece doveva essere potenziato, come promesso in più occasioni dai vertici politici della sanità regionale? Questi erano gli stessi che nel 2017 erano in piazza Leopardi a sostenere il Comitato cittadino criticando la giunta Ceriscioli per come aveva penalizzato la sanità recanatese e a promettere che con loro al potere sarebbe tutto cambiato.