"Stop alla nuova antenna in via Indipendenza": parte la raccolta firme tra i cittadini

"Bloccare subito l’attivazione della nuova stazione radio base in quanto difforme dagli atti urbanistici vigenti e contraria al principio di precauzione, rispetto a nuove tecnologie i cui effetti sulla salute sono incerti specie per persone fragili, scolari e bambini". È un passaggio della raccolta di firme destinata al sindaco e che i residenti della zona intorno a via Indipendenza stanno avviando per fermare l’installazione di un nuovo traliccio telefonico.

In via Indipendenza, sul terreno della Rete ferroviaria italiana, sono stati ultimati i preparativi, compreso l’allaccio alla rete elettrica, per una nuova antenna telefonica dell’operatore Iliad come risulta dai cartelli esposti in cantiere. Il nuovo traliccio è affiancato a uno già esistente della Vodafone. "Le emissioni elettromagnetiche si sommeranno – obiettano i cittadini – superando abbondantemente i livelli attuali, con riflessi sui residenti e sulla popolazione scolastica del vicino polo della zona Micheletti". Sottolineano inoltre che la nuova installazione "avviene in difformità delle prescrizioni del Piano antenne comunale, che non risulta prevedere il centro città come zona idonea per ulteriori macrostazioni di telefonia".

Nel regolamento che è stato votato lo scorso aprile in consiglio comunale sono cinque le aree indicate per nuove installazioni di antenne telefoniche: a Civitanova Alta vicino al cimitero, in via Aldo Moro a ridosso del parcheggio antistante al Polisportivo, in via Val D’Aosta, nella zona industriale Piane Chienti e nella zona Tre Case di Fontespina.

Sulla vicenda hanno intanto presentato una interrogazione consiliare Mirella Paglialunga e Letizia Murri, esponenti dell’opposizione, per chiedere all’amministrazione gli atti relativi ai permessi edilizi emessi dall’ufficio tecnico comunale rispetto alla antenna di via Indipendenza e anche a quella, pure nuova, di contrada Castelletta.